In der Nacht der Trennung zertrümmert: Von Liam Gallagher zerstörte Oasis-Gitarre kommt unter den Hammer

Die rote Gibson ES-355, die Liam Gallagher in der Nacht der Trennung von Oasis zertrümmerte, wird versteigert. Die geschichtsträchtige Gitarre soll weit über eine halbe Million Euro einbringen. Daneben wird auch die Akustikgitarre versteigert, die für den Welthit "Wonderwall" im Einsatz war.

Die rote Gibson ES-355, die Liam Gallagher (53) in der Nacht der Trennung von Oasis im Jahr 2009 zertrümmerte, wird versteigert. Die Gitarre aus den 60er-Jahren soll weit über eine halbe Million Euro einbringen. In der selben Auktion von Propstore, die am 23. und 24. Oktober in London stattfindet, kommt außerdem eine Akustikgitarre unter den Hammer, welche Oasis für ihren Welthit "Wonderwall" spielten. Dazu weitere 150 Oasis-Artikel.

Die Auktion kommt, während Liam und Noel Gallagher (58) nach ihrer Versöhnung 16 Jahre später wieder gemeinsam auf rekordverdächtiger Welttournee sind. Die rote Gitarre, die vor der Auktion repariert wurde, erinnert an die schwierige Beziehung der Gallagher-Brüder.

Der Streit eskalierte 2009 in Paris

Rückblick: Beim "Rock en Seine"-Festival in Paris brach 2009 im Backstage-Bereich eine Schlägerei zwischen den Bandmitgliedern aus. Liam zertrümmerte dabei die Gitarre seines Bruders. Noel bezeichnete die rote Gibson zuvor oft als "beste Gitarre der Welt" und machte das Modell zu einem seiner Markenzeichen.

Der Streit brach aus, kurz bevor Oasis die Bühne betreten sollte und brachte den schon über Monate brodelnden Streit zum Eskalieren. Die Brüder hatten sich laut Berichten gegenseitig öffentlich beschimpft, sprachen nicht mehr miteinander und fuhren zum Zeitpunkt der Trennung in getrennten Autos zu Auftritten und wieder nach Hause.

Die Trennung gab Noel Gallagher schließlich auf der Website bekannt. "Mit etwas Trauer und großer Erleichterung muss ich euch mitteilen, dass ich Oasis heute Abend verlasse", schrieb er. "Die Leute können schreiben und sagen, was sie wollen, aber ich kann einfach keinen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten."

Millionenschwere Versöhnung

Die Wiedervereinigung von Oasis in diesem Sommer soll den Brüdern gut 450 Millionen Euro einbringen, wie die Birmingham City University schätzte, berichtete die BBC.

In der Musik-Auktion gibt es neben den Oasis-Artikeln unter anderem auch John Lennons (1940-1980) getönte Brille zu ergattern - für rund 340.000 Euro. Michael Jacksons (1958-2009) weißer Hut, den er für "Smooth Criminal" trug, soll voraussichtlich 90.000 Euro einbringen.

Mark Hochman, Musikspezialist bei Propstore, sagte laut "Guardian": "Von John Lennons unverwechselbarer Brille bis zu Noel Gallaghers legendären Gitarren sind dies nicht nur Sammlerstücke; sie sind kulturelle Meilensteine, die Millionen inspiriert haben."