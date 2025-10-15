War sich Britney Spears vor der Hochzeit mit Kevin Federline nicht sicher? Wie der nun in seinen Memoiren enthüllt, soll die Sängerin in der Nacht vor der Eheschließung ihren Ex Justin Timberlake angerufen haben.

In seinen Memoiren "You Thought You Knew" wirft Kevin Federline (47) einen unverblümten Blick zurück auf seine turbulente Ehe mit Popstar Britney Spears (43) - und enthüllt einen überraschenden Moment nur einen Tag vor ihrer Hochzeit im Jahr 2004. Wie er in einem Gespräch mit "Entertainment Tonight" erzählt, bekam er am Vorabend des großen Tages einen regelrechten Schock: Britney soll noch einmal ihren Ex-Freund Justin Timberlake (44) angerufen haben.

"Ich habe ihr klargemacht, dass ich nicht heiraten will, wenn sie noch an ihm hängt", sagte Federline. Britney habe das jedoch abgetan und behauptet, sie wolle Justin nur ein letztes Mal Lebewohl sagen. Federline räumte ein, dass er damals bis über beide Ohren in Britney verliebt war, sich aber nicht sicher war, ob sie wirklich über Justin hinweg war. "Eines ist sicher - sie war definitiv noch nicht über ihn hinweg", so der ehemalige Tänzer.

Trotz des merkwürdigen Anrufs entschied sich Federline, Britney zu glauben und den Schritt in die Ehe zu wagen. Die Ehe der beiden hielt drei Jahre und war von zahlreichen Turbulenzen geprägt, über die der 47-Jährige nun offen in seinem Buch berichtet.

So reagiert Britney Spears auf Kevin Federlines Vorwürfe

Britneys Lager reagierte prompt auf die Enthüllungen und wirft ihrem Ex-Ehemann vor, erneut durch ihren Namen Geld machen zu wollen - angeblich unmittelbar, nachdem seine Unterhaltszahlungen für die Kinder ausgelaufen sind. Ein Sprecher von Spears erklärte gegenüber dem Klatschportal "TMZ": "Alles, worum sie sich sorgt, sind ihre Kinder Sean Preston und Jayden James und ihr Wohlbefinden inmitten dieser Sensationslust. Sie hat ihre eigene Reise bereits in ihren Memoiren ausführlich dokumentiert."

Federline selbst gibt aber an, dass er sich natürlich wünsche, dass das Buch Erfolg hat - auch finanziell. Es ginge ihm aber darum, seine eigene Geschichte zu erzählen. Schon in der aktuellen Vorschau seiner Interviews macht er jedoch deutlich, dass er bei der Darstellung ihrer Ehe kein Blatt vor den Mund nimmt und warnt sogar davor, dass Britneys "unberechenbares" Verhalten irgendwann ernsthafte Konsequenzen für ihr Leben haben könnte.

Kevin Federline und Britney Spears heirateten 2004 und bekamen zwei Söhne: Sean Preston (20) und Jayden James (19). Die Ehe hielt nur drei Jahre, bevor sich das Paar 2007 offiziell trennte. Mit Justin Timberlake war Spears von 1999 bis 2002 zusammen, die beiden galten damals als eines der berühmtesten Promipaare der Welt.