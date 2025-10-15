War sich Britney Spears vor der Hochzeit mit Kevin Federline nicht sicher? Wie der nun in seinen Memoiren enthüllt, soll die Sängerin in der Nacht vor der Eheschließung ihren Ex Justin Timberlake angerufen haben.
In seinen Memoiren "You Thought You Knew" wirft Kevin Federline (47) einen unverblümten Blick zurück auf seine turbulente Ehe mit Popstar Britney Spears (43) - und enthüllt einen überraschenden Moment nur einen Tag vor ihrer Hochzeit im Jahr 2004. Wie er in einem Gespräch mit "Entertainment Tonight" erzählt, bekam er am Vorabend des großen Tages einen regelrechten Schock: Britney soll noch einmal ihren Ex-Freund Justin Timberlake (44) angerufen haben.