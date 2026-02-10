In der Loge mit Simone Thomalla: Nichten von Prinzessin Diana beehren den Wiener Opernball

Die Zwillingsschwestern Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana, werden zum Wiener Opernball erwartet. Das Duo freut sich "auf einen unvergesslichen Abend".
Royaler Glanz beim Wiener Opernball: Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer (33) werden am 12. Februar den Wiener Opernball beehren. Das gaben Adi Weiss und Michael Lameraner bekannt, die die beiden Schwestern in ihrer Loge begrüßen werden. "Dass Lady Amelia und Lady Eliza unsere Einladung angenommen haben, ist für uns eine außergewöhnliche Auszeichnung", erklärten sie in einer Mitteilung über die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997).