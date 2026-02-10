In der Loge mit Simone Thomalla: Nichten von Prinzessin Diana beehren den Wiener Opernball

Die Zwillingsschwestern Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana, werden zum Wiener Opernball erwartet. Das Duo freut sich "auf einen unvergesslichen Abend".

Royaler Glanz beim Wiener Opernball: Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer (33) werden am 12. Februar den Wiener Opernball beehren. Das gaben Adi Weiss und Michael Lameraner bekannt, die die beiden Schwestern in ihrer Loge begrüßen werden. "Dass Lady Amelia und Lady Eliza unsere Einladung angenommen haben, ist für uns eine außergewöhnliche Auszeichnung", erklärten sie in einer Mitteilung über die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997).

Fashion-Details zu ihrem Auftritt Auch Dianas Nichten gaben ein Statement zu ihrem Auftritt ab: "Wir haben uns unglaublich über die Einladung von Adi und Michael gefreut. Der Wiener Opernball ist für uns etwas ganz Besonderes." Das Promi-Event in der Wiener Staatsoper verbinde "auf einzigartige Weise Kultur, Geschichte und Mode. Es ist eine große Ehre, Teil dieser Tradition zu sein, und wir freuen uns sehr auf einen unvergesslichen Abend." Laut der Mitteilung werden die beiden Schwestern den Ball in Roben von Oscar de la Renta und mit Schmuck von Chopard besuchen.

Für die Loge der "Style Up Your Life"-Herausgeber haben sich zudem einige deutsche Promis angekündigt: Demnach werden sich Schauspielerin Simone Thomalla, das Rock-Duo The BossHoss sowie die TV-Stars Evelyn Burdecki und Shania und Davina Geiss den glamourösen Abend nicht entgehen lassen.

Weitere internationale Größen werden ebenso erwartet. Die österreichische Unternehmerin Jacqueline Lugner hat "Die Nanny"-Star Fran Drescher angekündigt. Sharon Stone wird in der Loge von "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer Platz nehmen.