Böige Winde, historischer Anlass: Prinzessin Kate besuchte mit Prinz William die Inthronisierung der ersten Erzbischöfin von Canterbury - und sorgte mit einem ausladenden Hut für Aufsehen.
Bei einer der bedeutendsten religiösen Zeremonien Englands seit Jahrhunderten war es ausgerechnet ein Hut, der die Blicke auf sich zog. Am vergangenen Mittwoch wohnten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) in der Kathedrale von Canterbury der Inthronisierung von Dame Sarah Mullally (64) bei - der ersten Frau in der 1.400-jährigen Geschichte der Church of England, die das Amt der Erzbischöfin von Canterbury antritt.