Madrid - Auf der spanischen Balearen-Insel Menorca sind Medienberichten zufolge sechs Menschen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien zwei Erwachsene sowie vier Minderjährige im Alter zwischen 9 und 16 Jahren, schrieb das Online-Portal "Menorca al día" unter Berufung auf den Rettungsdienst.

Das Auto war am Samstagabend gegen 20.00 Uhr nahe einem Industriegebiet in der Inselhauptstadt Mahón von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, wie der TV-Sender RTVE berichtete. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt. Es werde nicht ausgeschlossen, dass das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr, hieß es.

Am Steuer des Wagens saß ein 56-jähriger Inselbewohner, dessen 16-jährige Tochter ebenfalls in dem Auto mitfuhr, wie "Menorca al día" unter Berufung auf den Rettungsdienst weiter berichtete. Die Beifahrerin sei eine 46-jährige Einheimische gewesen. Auch ihre drei Kinder, zwei Jungen im Alter von neun Jahren sowie ihre elfjährige Tochter, kamen demnach bei dem Unglück ums Leben. Weitere Details von der Polizei waren zunächst nicht bekannt.