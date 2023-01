1 Saskia Zink steuerte fünf Treffer zum klaren Heimsieg bei. Foto: avanti

Die Mannschaft schlägt den bisherigen Tabellenführer HSG Lauffen-Neipperg mit sage und schreibe 36:18 und steht nun selbst an der Spitze. Nur ein Gegentor in 21 Minuten.















Link kopiert

Die HABO SG (im Foto: Saskia Zink) ist neuer Tabellenführer der Landesliga. Das Frauenteam gelang in Kleinbottwar mit einem 36:18 gegen die HSG Lauffen-Neipperg eine Sensation, warf sie gegen den bisherigen Tabellenführer doch doppelt so viele Tore wie der Gegner. Vor allem kassierte die HABO im ersten Durchgang nur vier Treffer. Beim Pausenstand von 18:4 war die Messe schon gelesen. Zwischenzeitlich kassierten die Gastgeberinnen in 21 Minuten nur ein Tor. „Wir haben gut gedeckt und dem Gegner damit seine Stärke genommen. Die Abwehr stand sehr gut. Und kam ein Ball durch, war Jessica Goebel im Tor zur Stelle“, sagt Coach Kornelia Baboi. Im zweiten Durchgang trafen die Gäste zwar häufiger, „weil in den letzten 20 Minuten die Konzentration nachließ“, so die Trainerin. Der Vorsprung aber blieb riesig. Die HABO darf damit mehr denn je vom Verbandsliga-Aufstieg träumen. Baboi: „Wir werden alles probieren. Die Chance ist da. Aber wir schauen weiter von Spiel zu Spiel.“ Foto: avanti