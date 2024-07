In der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart: Claudia Emmert trifft Eckart Hahn

Der Maler Eckart Hahn hat sich dem Schönen verschrieben. Stimmt das? Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen, wird am 4. Juli auch darüber mit Hahn sprechen – in der Stuttgarter Galerie Schlichtenmaier.

Beharrlich hat sich Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums Friedrichshafen, in das nationale Kunstscheinwerferlicht geschoben. Viel beachtet ist auch die aktuelle Sonderausstellung „Choose your Player. Spielwelten von Würfel bis Pixel“ – und schon jetzt darf man gespannt sein, wie Emmert 2025 als Kuratorin die Triennale Kleinplastik Fellbach neu positioniert.

An diesem Donnerstag, 4. Juli, ist Claudia Emmert zu Gast in Stuttgart. In der Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz 11) spricht sie mit dem Maler Eckart Hahn über dessen Bildwelt. Der Abend im Rahmen der Schlichtenmaier-Reihe „Salon“ und inmitten der aktuellen Hahn-Ausstellung „Common Bond“ beginnt um 19 Uhr. Hahns Bilder schätze sie sehr, sagt Emmert. Als Gründungsdirektorin des Kunstpalais in Erlangen hatte sie eine Einzelausstellung gezeigt, die auch in Heidenheim und Singen zu sehen war. Die Hahn-Schau bei Schlichtenmaier endet an diesem Samstag.