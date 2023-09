Die neu formierte Mannschaft siegt mit 3:0 in Ingersheim. Auch Murr und Steinheim-Erdmannhausen fahren in der Kreisliga A Siege ein.

Am zweiten Spieltag der Kreisliga A1 Enz-Murr griff nun auch der Aufsteiger VfR Großbottwar ins Geschehen ein. Gegen den Vorjahreszweiten SGV Murr agierte der VfR 40 Minuten lang auf Augenhöhe, musste sich am Ende aber doch mit 1:6 (0:2) geschlagen geben. „Vier Hundertprozentige haben wir vergeben und dann kommt dieser individuelle Fehler nach einem harmlosen Einwurf“, hadert Großbottwars Trainer Franco Basile. Murrs Daniel Lischka hieß der Nutznießer und das 1:0 für den SGV war die Folge (40.). Damit aus VfR-Sicht nicht genug, denn Ramazan Aras erhöhte noch vor der Halbzeit per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0.

Nach Wiederanpfiff traf Murr zunächst den Pfosten, ehe sein Torjäger Christian Krauß per Elfmeter für die 3:0-Vorentscheidung sorgte. Großbottwars Fazlji Aziri sah für sein Foul an Dominik Höhn zudem Gelb-Rot, und in Überzahl hatte der Favorit leichtes Spiel: Erneut Aras und noch zweimal Krauß schossen ein 6:0 heraus, ehe auf der anderen Seite Salvatore Glietti ebenfalls per Strafstoß den ersten VfR-Saisontreffer markierte. „In der ersten Hälfte war es lange Not gegen Elend und insgesamt ein zerfahrenes Spiel“, urteilt SGV-Trainer Björn Kugler, der trotz des deutlichen Siegs nicht wirklich zufrieden ist: „Mit dem Ball waren wir heute etwas fahrig, was man auch daran sieht, dass wir für fünf unserer sechs Tore Standards benötigt haben.“ Dennoch ist seine Mannschaft wie drei weitere Konkurrenten mit zwei Siegen in die Liga gestartet.

Eines dieser Teams mit ebenfalls sechs Punkten ist die SG Steinheim-Erdmannhausen, die sich schon am Samstag mit 3:1 (1:1) beim TSV Grünbühl durchsetzte. „Dort werden nicht viele gewinnen. Wir haben aber gut dagegen gehalten und verdient die Punkte mitgenommen“, lobt SG-Coach Roberto Raimondo nach dem Coup im wie üblich recht hitzigen Grünbühl. Neuzugang Bilal Bitmez, der bei der SG richtig gut eingeschlagen ist, traf per Kopf zur Führung (35.), an der man jedoch nur kurz Freude hatte, denn 120 Sekunden später fiel wieder der Ausgleich. Gleich nach Wiederanpfiff staubte jedoch mit Oktay Yilmaz ein weiterer SG-Neuzugang zum 2:1 ab, nachdem Julian Küblers Versuch vom Keeper zu kurz abgewehrt worden war. Die Hausherren reagierten wütend, doch die stabile SG-Defensive ließ nichts anbrennen. Stattdessen erhöhte man sogar auf 3:1 (68.). Diesmal traf Kapitän Kübler mit direkt verwandelter Ecke.

Mit einem 3:0 (0:0)-Sieg beim FV Ingersheim überraschte Aufsteiger SG Club L’Italiano/FV Oberstenfeld, der somit seine ersten Punkte einfuhr. „Wir waren kompakt und haben unsere Chancen genutzt“, freut sich SG-Trainer Alexander Berg, dessen Elf sich nach der Klatsche in der Vorwoche stark verbessert präsentierte. Gegen defensive Hausherren hatte man schon vor der Pause mehr vom Spiel, doch die Tore fielen erst nach Wiederanpfiff. Mann des Tages war SG-Angreifer Muhammet Kodal, der das wichtige 1:0 erzielte (55.) und in der Folge zwei Elfmeter herausholte. Beide wurden sicher verwandelt: Zunächst von Alessio Sapia (76.), dann von Kodal selbst zum 3:0-Endstand (80.).

Spielfrei war der TSV Affalterbach.