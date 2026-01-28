In der fränkischen Provinz: Schüsse auf Spezialkräfte der Polizei

Wo sonst Urlauber den Brombachsee genießen, kommt es zu einer filmreifen Verfolgungsfahrt: Verdächtige schießen auf ein Spezialeinsatzkommando der Polizei
Bei einer Verfolgungsfahrt durch die fränkische Provinz haben zwei Männer auf das Fahrzeug eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei geschossen. Insgesamt drei Männer wurden festgenommen, einer davon ist wieder auf freiem Fuß, wie ein Polizeisprecher in Nürnberg sagte. Die zwei anderen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren sollen am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, nachdem es zu einem Unfall gekommen war.