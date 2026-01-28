In der fränkischen Provinz: Schüsse auf Spezialkräfte der Polizei

Wo sonst Urlauber den Brombachsee genießen, kommt es zu einer filmreifen Verfolgungsfahrt: Verdächtige schießen auf ein Spezialeinsatzkommando der Polizei

Bei einer Verfolgungsfahrt durch die fränkische Provinz haben zwei Männer auf das Fahrzeug eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei geschossen. Insgesamt drei Männer wurden festgenommen, einer davon ist wieder auf freiem Fuß, wie ein Polizeisprecher in Nürnberg sagte. Die zwei anderen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren sollen am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, nachdem es zu einem Unfall gekommen war.

Das SEK wollte nach Angaben am Abend in Absberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen drei Männer - 23, 24 und 30 Jahre alt - in einer Wohnung festnehmen. Es gab den Angaben zufolge Hinweise darauf, dass sie illegal Waffen besitzen. Welchem Zweck diese Waffen dienen sollten, blieb zunächst unklar. Festgenommen wurde zunächst nur einer der Verdächtigen - die anderen beiden flüchteten mit einem Auto mit niederländischer Zulassung. Die Verdächtigen sind nach Polizeiangaben türkischer Herkunft.

20 Kilometer Verfolgungsfahrt

Das SEK verfolgte sie und wurde laut Polizei dabei von ihnen beschossen. Verletzt wurde jedoch zunächst niemand. Die Verfolgungsfahrt zog sich in der Gegend um den bei Ausflüglern beliebten Brombachsee bis in das rund 20 Kilometer entfernte Weißenburg. Dort stieß der Wagen der beiden Flüchtigen mit einem unbeteiligten Fahrzeug zusammen. Die beiden Verdächtigen seien bei dem Unfall eingeklemmt worden.

Die SEK-Beamten gaben den Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mittelfranken zufolge nach dem Unfall einen gezielten Schuss auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs ab, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Beide Männer wurden festgenommen. Drei Beamte und die geflohenen Verdächtigen wurden im Zuge des Geschehens leicht verletzt. Die Insassen des unbeteiligten Fahrzeuges seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Waffe sichergestellt

Die Polizei stellte im Fahrzeug der beiden Männer eine Waffe sicher. „Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass es sich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, denn wir haben ein Einschussloch im Einsatzfahrzeug der Beamten“, sagte Polizeisprecher Michael Konrad.

Mit einem Hubschrauber und einem Suchhund suchte die Polizei zunächst rund um die Wohnung in Absberg nach einem weiteren Menschen. Demnach schloss die Polizei nicht aus, dass eine vierte Person auf der Flucht war. Die Suche blieb erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft stellte den Angaben der Polizei zufolge Haftantrag gegen den 24 Jahre alten Beifahrer des Fluchtautos wegen versuchten Mordes. Gegen den 23 Jahre alten Fahrer werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Kriminalpolizei Ansbach arbeitet nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ansbach in dem Fall. Teil der Ermittlungen sei auch die Frage, inwieweit die Tatverdächtigen in gewaltbereite Gruppierungen eingebunden seien.