Forscherfabrik in Schorndorf: Podiumsdiskussion: Ist das Kultur? Oder kann das weg?

1 Der Stuttgarter Kolumnist Joe Bauer ist auf dem Schorndorfer Podium zu Gast. Foto: vat

Dem Comedian und Entertainer Mike Krüger wird der Ausspruch: „Ist das Kunst, oder kann das weg?“ zugeschrieben. Der Titel eines vom Kulturforum Schorndorf initiierten öffentlichen Podiumsgesprächs im Arnold-Areal am Dienstag, 1. April, lautet ähnlich: „Kann das weg? Kultur in Zeiten des Rotstifts.“ Beginn ist um 19.30 Uhr in der Forscherfabrik Schorndorf; der Eingang ist durch die Q Galerie in der Karlstraße 19.