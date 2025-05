In der Football-Oberliga: Cougars siegen – verdienter Jubel nach Leistungssteigerung

1 Jannik Lacic, hier mit einem One-Hand-Catch-Touchdown, trug maßgeblich zum Auswärtssieg der Cougars bei. Foto: Markus Weber

Der Aufsteiger Kornwestheim Cougars feiert am Samstag mit seinem Premierenerfolg in Konstanz am dritten Oberliga-Spieltag bereits seinen zweiten Sieg.











Link kopiert



Der Bann ist gebrochen: Im fünften Duell gegen die Konstanz Pirates sind die Kornwestheim Cougars am Samstagnachmittag erstmals als Sieger vom Feld gegangen – womit der Aufsteiger am dritten Oberliga-Spieltag bereits seinen zweiten Saisonsieg eingefahren hat. 36:19 hieß es am Ende für die Gäste am Bodensee, womit die Cougars auf Rang vier von sieben stehen. Die Saison ist freilich noch sehr jung – doch der Start kann sich für den Oberliga-Neuling damit allemal sehen lassen. Zumal man sich bei der Niederlage bei den Stuttgart Scorpions auch teuer verkauft hatte.