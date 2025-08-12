In der Endrunde: Candice Bergens Tochter könnte Anna Wintours Nachfolgerin werden

Wird sie diejenige sein, die nach Anna Wintour die Modewelt in eine neue Ära führt? Candice Bergens Tochter Chloe Malle soll Favoritin auf den Posten der "Vogue"-Chefin sein.
Vor wenigen Wochen ging ein Beben durch die Modewelt. Es wurde bekannt, dass Anna Wintour (75) nach nicht ganz 40 Jahren als einflussreiche Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" zurücktritt. Doch wer wird stattdessen die leitende Rolle übernehmen? Geht es nach mehreren Insidern, soll eine langjährige Mitarbeitern die derzeitige Favoritin sein: Chloe Malle (39).