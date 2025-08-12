In der Endrunde: Candice Bergens Tochter könnte Anna Wintours Nachfolgerin werden

Wird sie diejenige sein, die nach Anna Wintour die Modewelt in eine neue Ära führt? Candice Bergens Tochter Chloe Malle soll Favoritin auf den Posten der "Vogue"-Chefin sein.

Vor wenigen Wochen ging ein Beben durch die Modewelt. Es wurde bekannt, dass Anna Wintour (75) nach nicht ganz 40 Jahren als einflussreiche Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" zurücktritt. Doch wer wird stattdessen die leitende Rolle übernehmen? Geht es nach mehreren Insidern, soll eine langjährige Mitarbeitern die derzeitige Favoritin sein: Chloe Malle (39).

Malle ist die Tochter der US-Schauspielerin Candice Bergen (79) und des verstorbenen französischen Regisseurs Louis Malle (1932-1995). Sie arbeitet bereits seit 2011 für die "Vogue", derzeit für Vogue.com, und ist Co-Moderatorin des Podcasts "The Run-Through with Vogue".

Nachfolgerin könnte schon sehr bald verkündet werden

Dass Malle als Favoritin gilt, sollen mehrere anonyme Quellen der "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", verraten haben. Sie befinde sich in einer Art "Endrunde" der Gespräche um den Posten, in die auch Wintour involviert sei. Nur noch wenige Kandidatinnen und Kandidaten befänden sich auf der Liste. Es werde davon ausgegangen, dass Anna Wintours Nachfolgerin oder ihr Nachfolger bis zum Beginn der anstehenden New York Fashion Week, die ab dem 11. September stattfindet, verkündet wird.

Ende Juni wurde bekannt, dass Wintour, die seit 1988 als Nachfolgerin von Grace Mirabella (1929-2021) an der Spitze des einflussreichsten Modemagazins der Welt stand, als Chefredakteurin zurücktritt. Sie wird jedoch nicht in Rente gehen. Wintour behält ihre Position als Chief Content Officer bei Condé Nast und bleibt zudem Global Editorial Director der "Vogue". Die Person, die auf Wintour folgt, wird dann an jene berichten.