In der Elsa-Brändström-Straße in Böblingen: Festnahme mit großem Polizeiaufgebot

In der Elsa-Brändström-Straße in Böblingen

1 Eine gesuchte Person wird in der Elsa-Brändström-Straße festgenommen. Foto: /DROFITSCH/EIBNER

Am Donnerstag, 16. Januar, gegen 17 Uhr kommt es in der Elsa-Brändström-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund ist die Festnahme einer gesuchten Person. Dabei sind fünf Streifenwagen vor Ort. Gefahr für Anwohner besteht laut Polizei nicht.











Aufregung am frühen Abend rund um das Böblinger Krankenhaus: Am Donnerstag ist es im Bereich der Elsa-Brändström-Straße in Böblingen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, wurde eine Person gegen 17 Uhr festgenommen. Der Zugriff sei geplant gewesen und von insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen durchgeführt worden. Was der Zielperson konkret vorgeworfen wird, wurde mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht genannt.