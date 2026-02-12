In der Childrens Mental Health Week: Prinzessin Kate drückt für wichtige Botschaft wieder die Schulbank

Prinzessin Kate hat anlässlich der "Children's Mental Health Week" eine Grundschule in Süd-London besucht. Die Prinzessin von Wales sprach mit Eltern, Lehrern und Kindern über psychische Gesundheit - und teilte eine persönliche Botschaft.

Prinzessin Kate (44) hat ihrem Ruf als kinderlieber Royal einmal mehr alle Ehre gemacht. Am 12. Februar besuchte die Prinzessin von Wales die Castle Hill Academy im Londoner Stadtteil Croydon - anlässlich der "Children's Mental Health Week", die von der Organisation Place2Be ins Leben gerufen wurde. Kate ist seit 2013 Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation, die sich in Schulen für das emotionale Wohlbefinden von Kindern einsetzt. Die alljährliche Aktionswoche wurde 2015 ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit bei Kindern zu stärken.

Der Besuch fand nur einen Tag, nachdem ihr Ehemann Prinz William seine dreitägige Reise nach Saudi-Arabien beendet hatte, statt. An der Grundschule in Croydon arbeitet Place2Be laut "Daily Mail" mit dem sogenannten "Whole School Approach", bei dem mentale Gesundheit fest in den Schulalltag integriert wird.

Gespräche mit Eltern und Lehrern

Ihren Besuch begann Kate demnach im Outdoor-Spielbereich für die Jüngsten. Dort werden therapeutische Prinzipien von Place2Be eingesetzt, um emotionale Regulation, sensorische Erfahrungen und kreatives Spielen zu fördern. Anschließend traf die dreifache Mutter Eltern, die von ihren Erfahrungen mit dem Programm berichteten. Auch mit Lehrern und Place2Be-Mitarbeitern sprach Kate darüber, wie vertrauensvolle Beziehungen, Kreativität und Spielen den Kindern helfen, Selbstvertrauen aufzubauen.

Im Kunstatelier der Schule nahm die Prinzessin dann selbst an einem offiziellen Kunstprojekt der "Children's Mental Health Week" teil. Außerdem diskutierte sie mit Vertretern der Castle Hill Academy über die besonderen Herausforderungen, vor denen Familien im Stadtteil New Addington in Croydon stehen.

Persönliche Botschaft auf Social Media

Nach ihrem Besuch wandte sich Kate mit einer persönlichen Nachricht bei Instagram an die Öffentlichkeit. In ihrem Statement, das sie mit dem Buchstaben "C" für Catherine unterzeichnete, schrieb die Prinzessin von Wales: "In der diesjährigen 'Children's Mental Health Week' von Place2Be geht es um die Bedeutung von Zugehörigkeit. Es kann leicht passieren, dass man die Dinge übersieht, die am wichtigsten sind: Liebe, Fürsorge und gemeinsam verbrachte Zeit." Zugehörigkeit und Verbundenheit seien von grundlegender Bedeutung für die frühkindliche Entwicklung, betonte Kate. Als Schirmherrin von Place2Be sei sie "unglaublich stolz auf die Arbeit, die sie leisten, um Familien und Gemeinden bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen".