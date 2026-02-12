In der Childrens Mental Health Week: Prinzessin Kate drückt für wichtige Botschaft wieder die Schulbank

Prinzessin Kate hat anlässlich der "Children's Mental Health Week" eine Grundschule in Süd-London besucht. Die Prinzessin von Wales sprach mit Eltern, Lehrern und Kindern über psychische Gesundheit - und teilte eine persönliche Botschaft.
Prinzessin Kate (44) hat ihrem Ruf als kinderlieber Royal einmal mehr alle Ehre gemacht. Am 12. Februar besuchte die Prinzessin von Wales die Castle Hill Academy im Londoner Stadtteil Croydon - anlässlich der "Children's Mental Health Week", die von der Organisation Place2Be ins Leben gerufen wurde. Kate ist seit 2013 Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation, die sich in Schulen für das emotionale Wohlbefinden von Kindern einsetzt. Die alljährliche Aktionswoche wurde 2015 ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit bei Kindern zu stärken.