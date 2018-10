In der ARD-Mediathek Weiterhin riesiger Streaming-Andrang auf "Babylon Berlin"

Von (cam/spot) 17. Oktober 2018 - 18:45 Uhr

Volker Bruch spielt in "Babylon Berlin" Hauptfigur Gereon Rath Foto: ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier

Nicht nur im Free-TV ist die Serie "Babylon Berlin" ein Erfolg, auch die Videoabrufe in der ARD-Mediathek sprechen zur Halbzeit für sich.

Der Hype um die Serie "Babylon Berlin" ist ungebrochen. Zur Halbzeit hat Das Erste eine erfreuliche Bilanz gezogen. "Das Interesse ist nach wie vor überwältigend", gab der Sender am Mittwoch bekannt. Vor allem die Videoabrufe in der Mediathek werden hervorgehoben. Es seien bis zum 15. Oktober 4,72 Millionen Videoabrufe registriert worden, heißt es. Allerdings beinhalte diese Angabe nicht die Abrufe aus den Apps.

"Hervorragende Halbzeitbilanz"

"Fast fünf Millionen Videoabrufe und im Schnitt sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge bei der linearen Ausstrahlung sind eine hervorragende Halbzeitbilanz", freut sich Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto erklärt zudem: "Besonders schön ist, dass sich die Jüngeren mit durchschnittlich außergewöhnlichen 16 % Marktanteil für die lineare Ausstrahlung entschieden haben. Vielleicht ist gerade die Geschichte der untergehenden Demokratie für Jüngere besonders interessant."

Am 30. September feierte "Babylon Berlin" deutsche Free-TV-Premiere. Immer donnerstags um 20:15 Uhr werden noch bis 8. November zwei Folgen ausgestrahlt. In der Mediathek sind die ersten acht Folgen bereits verfügbar. Ab 18. Oktober, 21:00 Uhr, werden die Episoden neun bis 16 online sein. Eine Fortsetzung der erfolgreichen Serie ist in Planung.