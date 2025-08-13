In der ARD Mediathek: Reality-Format Werwölfe: Das Erste gibt Starttermin bekannt

Inhaltlich erinnert die Reality-Spielshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" an das Konkurrenzformat "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bei RTL. Jetzt hat das Erste Ende September als Starttermin für die Show genannt.

Zum kommenden Reality-Format "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" hat das Erste jetzt den Starttermin verkündet. Am 25. September ist die Show, bei der Komiker Michael Kessler (58) als Erzähler und Sprecher fungiert, in der ARD Mediathek zum Abruf verfügbar. Im linearen TV sind die Folgen eins und zwei dann am Donnerstag, 2. Oktober, um 22:50 Uhr zu sehen.

Darum geht es in "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"

"Tief im Herzen eines geheimnisvollen Waldes beginnt ein außergewöhnliches Experiment: In der Reality-Show 'Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung' ziehen 13 Spielende in ein abgelegenes Dorf, doch mitten unter ihnen lauert die Gefahr. Jeder erhält per Zufallsprinzip eine geheime Rolle. Drei der Spielenden werden zu Werwölfen, die sich als harmlose Dorfbewohner tarnen, doch nur ein Ziel haben: die anderen nach und nach zu eliminieren - ohne selbst enttarnt zu werden", kündigt das Erste zum Inhalt sein neues Reality-Format an, das auf dem populären französischen Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" basiert.

Wie bereits zu Beginn des Jahres gemeldet wurde, sollen die 13 Teilnehmenden in der Reality-Welt noch unbekannt sein. Die heutige Pressemitteilung enthält allerdings schon einige Informationen zu den Spielern und Spielerinnen. "Die disziplinierte Soldatin, das professionelle Pokerface, der Schauspieler, Mentalist oder taktierende Schachgroßmeister" treten demnach gegen- und miteinander an.

Sprecher Michael Kessler ist mit "Lügen bestens vertraut"

Zuschauerinnen und Zuschauer erleben dann "ein gnadenloses Spiel aus Manipulation und Täuschung". Wie in der Spielvorlage schlagen die Werwölfe nachts "im Verborgenen zu und wählen ihr Opfer, tagsüber entbrennen nervenaufreibende Diskussionen: Wer lügt? Wer sabotiert? Wem kann man trauen?".

"Hier geht's nicht nur um Lügen - sondern darum, wer sie erkennt. Als alter Wolf im Showbusiness ist mir das bestens vertraut", blickt indes Sprecher Michael Kessler auf die kommende Show.

Die ersten vier Episoden erscheinen am 25. September in der ARD Mediathek. Episode fünf bis acht folgen am 2. Oktober, die finalen drei Episoden können dann ab dem 9. Oktober gestreamt werden.