In der ARD Mediathek: Reality-Format Werwölfe: Das Erste gibt Starttermin bekannt

Inhaltlich erinnert die Reality-Spielshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" an das Konkurrenzformat "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bei RTL. Jetzt hat das Erste Ende September als Starttermin für die Show genannt.
Zum kommenden Reality-Format "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" hat das Erste jetzt den Starttermin verkündet. Am 25. September ist die Show, bei der Komiker Michael Kessler (58) als Erzähler und Sprecher fungiert, in der ARD Mediathek zum Abruf verfügbar. Im linearen TV sind die Folgen eins und zwei dann am Donnerstag, 2. Oktober, um 22:50 Uhr zu sehen.