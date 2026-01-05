In der Altstadt: Rohrbruch in Besigheim legt Wasserversorgung stundenlang lahm

Ein Rohrbruch hat am Sonntag im Bereich der Altstadt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) einen massiven Wasserverlust verursacht und so die Wasserversorgung unterbrochen.
Kein guter Start ins neue Jahr: Ein massiver Wasserrohrbruch hat am Sonntagabend in Teilen von Besigheim die Wasserversorgung für mehrere Stunden unterbrochen. Betroffen waren die Altstadt sowie die Vogelinsel und der Bereich zwischen Bahnlinie und Enz. Dank einer provisorischen Bypass-Versorgung konnten die betroffenen Haushalte nach fünf Stunden zunächst wieder aufatmen und, wenn auch sparsam, wieder Wasser über die Leitungen erhalten, wie die Stadtverwaltung über Facebook mitteilt. Mittlerweile ist das Problem gänzlich behoben.