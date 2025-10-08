In der Altstadt Marbach: Traditionsmetzgerei wird zu Selbstbedienungsladen

Hotel, Metzgerei, Gastronom und bald auch Selbstbedienungsladen an sieben Tagen pro Woche – beim „Bären“ im Marbach (Kreis Ludwigsburg) macht man aus der Personalnot eine Tugend.
Was macht man, wenn große Teile der Belegschaft im Rentenalter sind, bald in Rente oder in Mutterschutz gehen und neue Mitarbeiter auch nach langem Suchen nicht zu finden sind? Für Laura Pfannkuch vom Hotel-Restaurant Bären mit angeschlossener Metzgerei ist die Lösung klar: „Wir bauen unsere Metzgerei zu einem modernen Selbstbedienungsladen um.“