Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) erwartet in wenigen Wochen eine besondere Ausgabe ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Moderationsduo wird in der dann mittlerweile 77. Folge des Formats erneut gegen 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders antreten. Das hat ProSieben jetzt mitgeteilt. Die Mitarbeitenden stammen demnach aus wohl so ziemlich allen Bereichen, die man sich vorstellen kann - etwa aus der Buchhaltung, der IT, dem Marketing oder auch der Sendeleitung.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" Die Spezialausgabe wird unter dem Titel "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" gezeigt und am 3. Juni 2026 ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder alternativ im Stream via Joyn zu sehen sein. Winterscheidt und Heufer-Umlauf müssen sich sechs unterschiedlichen Spielrunden stellen, in denen sie sich Vorteile für das spätere Finale erarbeiten können. In diesem können die beiden sich abermals 15 Minuten Sendezeit zur Primetime am Folgetag erspielen. Sollten sie gewinnen, können die Moderatoren dann in "Joko & Klaas Live" zeigen, was sie möchten. Verliert das Duo, wird es vom Sender bestraft. Durch die Sendung führt Steven Gätjen (53).

Vor rund drei Jahren traten Winterscheidt und Heufer-Umlauf schon einmal gegen 777 Mitarbeitende an. Damals waren sie unterlegen. Am kommenden Mittwoch, dem 13. Mai, steht aber zunächst eine herkömmliche "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Ausgabe an. Ab 20:15 Uhr sind sie unter anderem in Spielen gegen den Streamer Zarbex, die Handballer David Späth und Miro Schluroff sowie die Entertainer-Zwillinge Dennis und Benni Wolter zu sehen.