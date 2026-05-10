Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellen sich Anfang Juni in einer besonderen Ausgabe ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" insgesamt 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders.
Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) erwartet in wenigen Wochen eine besondere Ausgabe ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Moderationsduo wird in der dann mittlerweile 77. Folge des Formats erneut gegen 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders antreten. Das hat ProSieben jetzt mitgeteilt. Die Mitarbeitenden stammen demnach aus wohl so ziemlich allen Bereichen, die man sich vorstellen kann - etwa aus der Buchhaltung, der IT, dem Marketing oder auch der Sendeleitung.