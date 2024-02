In den USA: Pocher trifft den Wendler – und gibt ihm einen Ratschlag

1 Oliver Pocher hat Michael Wendler getroffen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Einst duellierten sich Komiker Oliver Pocher und Michael Wendler zur Unterhaltung im TV. Dann katapultierte sich der Sänger ins mediale Abseits. Nun haben sich beide Männer offenbar privat getroffen.











Komiker Oliver Pocher (45) hat sich nach eigenen Angaben in den USA privat mit dem stark in der Kritik stehenden Schlagersänger Michael Wendler (51) getroffen. Der mit NS-Verharmlosungen aufgefallene Sänger habe ihn gefragt, ob er nicht mal „vorbeikommen“ wolle, berichtete Pocher in einer am Freitag veröffentlichten Folge des Podimo-Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“, in dem er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) auftritt.