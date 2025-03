In den Urlaub nur für besseren Schlaf: Schlaftourismus: Lübeck führt deutsche Erholungsorte an

Rund ein Drittel der Deutschen fühlt sich momentan unausgeschlafen und erschöpft. Ein neuer Trend könnte Abhilfe schaffen: Schlaf-Tourismus. Eine aktuelle Studie zeigt, wo man am besten zur Ruhe kommt - in Deutschland steht überraschend Lübeck an der Spitze.

Wer nachts schlecht schläft, ist damit nicht allein: Laut einer aktuellen Analyse von Kayak fühlen sich 34 Prozent der Deutschen zurzeit unausgeschlafen und erschöpft. Die Folge: Mehr als zwei Drittel (73 Prozent) können sich vorstellen, in diesem Jahr einen Urlaub mit Schlaf-Fokus zu unternehmen. Die Reisesuchmaschine hat darauf reagiert und nun einen Schlaf-Tourismus-Guide veröffentlicht - samt Ranking der besten Reiseziele für erholsamen Schlaf.

Wissenschaftliche Bestätigung durch weitere Studien

Diverse Studien zeigen, dass Menschen mindestens sieben Stunden Schlaf pro Tag benötigen - diesen aber oft nicht bekommen. "Eine magische Grenze", warnt Prof. Ingo Fietze, Leiter der Schlafmedizin an der Berliner Charité, gegenüber dem "SWR": "Wenn wir über den gesunden Schlaf sprechen, dann sagen wir: Na ja, sechs Stunden Minimum und sieben Stunden sollte man sich aber mindestens gönnen. Acht Stunden wäre schon ideal."

Besonders problematisch: Die Verkürzung liegt nicht daran, dass Menschen später ins Bett gehen oder früher aufstehen - sie verbringen genauso viel Zeit im Bett wie früher. "Sie hat im Wesentlichen abgenommen durch eine Zunahme der Wachzeit im Schlaf. Und Zunahme der Wachzeit im Schlaf heißt, der Schlaf wird schlechter", so Fietze.

Was Deutschland um den Schlaf bringt, ist hauptsächlich beruflicher Stress (37 Prozent), gefolgt von Geldsorgen (26 Prozent) und dem aktuellen Weltgeschehen (18 Prozent), so das Ergebnis der Kayak-Studie. Mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) gab an, im Urlaub besser und mehr als im Alltag zu schlafen.

Die besten Reiseziele für erholsamen Schlaf

In das Ranking der Top-Reiseziele für besseren Schlaf flossen Faktoren wie Lärmbelästigung, Luftqualität oder politische Stabilität ein. Auch die Verfügbarkeit von Unterkünften mit Spa- und Wellnessangeboten sowie die Nähe zur Natur, die nachweislich einen positiven Einfluss auf die Schlafqualität haben kann, wurden berücksichtigt.

International führt Split in Kroatien die Liste an. Die Küstenstadt punktet mit luxuriösen Spa-Unterkünften und atemberaubenden Ausblicken auf die Adria. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das kanadische Canmore in der Provinz Alberta und Andorra la Vella, die Hauptstadt des gleichnamigen Kleinstaats in den Pyrenäen sowie Reykjavik in Island.

Für Reisende, die es nicht so weit in die Ferne zieht, gibt es gute Nachrichten: Auch in Deutschland lässt es sich gut schlafen. Unter den 250 analysierten Reisezielen weltweit schafften es 19 deutsche Orte in die Liste - allen voran die Hansestadt Lübeck (Platz 11 international), die mit guter Luftqualität und geringer Lärmbelastung überzeugt. Auch Willingen in Hessen (Platz 15), das bayerische Bamberg (Platz 19) sowie die Hansestadt Rostock an der Ostsee (Platz 20) können mit schlaffreundlichen Bedingungen punkten.

Fünf Tipps für besseren Schlaf im Urlaub

Wer sicher gehen möchte, dass er im Urlaub auch wirklich zur Ruhe kommt und ausschläft, sollte diese fünf Tipps berücksichtigen. Der an der Ermittlung der Schlaforte beteiligte Professor für Schlafwissenschaft, Dr. Jason Ellis von der britischen Northumbria University, empfiehlt:

Schlaffördernd ernähren: Kiwis enthalten Polyphenole mit beruhigender Wirkung. Drei Tage vor der Reise beginnen, abends zwei Kiwis zu essen, kann die Schlafqualität fördern. Richtige Schlafumgebung: Bei der Buchung auf die richtige Zimmerausstattung achten. Verdunklungsvorhänge helfen dabei, störende Lichtquellen auszublenden. Auskunft darüber geben oft Fotos oder die Infos der einzelnen Unterkünfte. Morgensonne: Sonne direkt nach dem Aufwachen - entweder bei einem Spaziergang oder beim Frühstück im Freien - hilft dabei, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und die innere Uhr anzupassen. Powernap plus Koffein: Wer nach der Ankunft in der Unterkunft ein Nickerchen benötigt, sollte es mit einem Trick probieren - eine Tasse Kaffee direkt vor einem 20-minütigen Powernap trinken. Das Koffein wirkt nämlich genau dann, wenn man aufwacht, und sorgt für einen doppelten Energieschub. 90/20-Regel für Aktivitäten im Urlaub: Nach 90 Minuten Aktivität sollten immer 20 Minuten Pause folgen, egal ob beim Wandern in der Natur oder beim Sightseeing in der Stadt. Das fördert die Erholung und sorgt somit für einen ausgeglicheneren Schlaf.

Schlafstörungen nicht auf die leichte Schulter nehmen

Schlafmediziner warnen allerdings davor, anhaltende Probleme beim Schlafen zu ignorieren. Eine Insomnie, also eine schwere chronische Schlafstörung, kann laut Prof. Kneginja Richter, Chefärztin der CuraMed-Tagesklinik Nürnberg, sogar zu Depressionen führen. "Wenn wir rechtzeitig darauf achten, können wir klinischen Depressionen und Gedächtnisstörungen bis hin zur Demenz vorbeugen", mahnt die Expertin im Deutschen Ärzteblatt.

Erfreulicherweise lässt sich Insomnie heute gut behandeln: "Die ist behandelbar mit der Kurzzeit-Psychotherapie; die dauert insgesamt vier bis sechs Sitzungen, jeweils 45 Minuten. Und ist effektiv, sowohl wenn man sie durch Experten anbietet als auch in digitaler Weise", erklärt die Schlafforscherin.

Wer nur gelegentlich unter Schlafproblemen leidet, kann es auf jeden Fall erst einmal mit Schlaftourismus versuchen. Denn oft reicht schon ein Tapetenwechsel aus, damit der Körper wieder seinen natürlichen Rhythmus findet.