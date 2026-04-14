In den Stuttgarter Galerien: Wer verführt hier wen? Claudia Thorban und Uli Gsell brillieren bei Schacher

Uli Gsell behaut den Stein, Claudia Thorban zaubert Pflanzenspuren als Lebensspuren auf Acrylglas. Zusammen? Entsteht eine Schau Marke „Nicht verpassen!“ bei Schacher in Stuttgart.
Hier eine Spur nur, eine zarte schwarze Linie auf Glas. Dort ein Raunen in Farbe, das ein Rauschen unter alten Bäumen ahnen lässt. Und unmittelbar daneben ein Blau wie nur je eines. Tief geht es hinein und hinab. Und dies alles auf kleinformatigen Glasplatten. „Garten“ nennt die im Hohenlohe lebende Installationskünstlerin Claudia Thorban diese Serie – und eine Steinfiguration des Bildhauers Uli Gsell antwortet souverän mit der Hochspannung scheinbarer Ruhe.