1 Das Wildschwein verletzte drei Menschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Drei Menschen werden in den Pfälzer Weinbergen von dem Tier attackiert. Polizisten setzen schließlich eine Waffe ein.











Ein aggressives Wildschwein hat in den Pfälzer Weinbergen drei Menschen verletzt. Das Tier griff am Montagnachmittag zunächst einen 77-Jährigen auf einem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt an und verletzte ihn leicht am Bein, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf verletzte es einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls leicht an den Beinen.