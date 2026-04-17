In den österreichischen Alpen: Sarah Ferguson erstmals seit sieben Monaten gesichtet

Sarah Ferguson meidet seit sieben Monaten die Öffentlichkeit. Paparazzi-Fotos zeigen die ehemalige Herzogin von York jetzt in den österreichischen Alpen. Seit dem Auszug aus der Royal Lodge gilt sie als wohnsitzlos.
Sarah Ferguson (66) wurde offenbar zum ersten Mal seit mehr als sieben Monaten wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Aufnahmen, die der britischen Zeitung "The Sun" vorliegen, zeigen die ehemalige Herzogin von York in einem namentlich nicht genannten Skiort in den österreichischen Alpen.