In den österreichischen Alpen: Sarah Ferguson erstmals seit sieben Monaten gesichtet

Sarah Ferguson meidet seit sieben Monaten die Öffentlichkeit. Paparazzi-Fotos zeigen die ehemalige Herzogin von York jetzt in den österreichischen Alpen. Seit dem Auszug aus der Royal Lodge gilt sie als wohnsitzlos.

Sarah Ferguson (66) wurde offenbar zum ersten Mal seit mehr als sieben Monaten wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Aufnahmen, die der britischen Zeitung "The Sun" vorliegen, zeigen die ehemalige Herzogin von York in einem namentlich nicht genannten Skiort in den österreichischen Alpen.

Auf den Bildern ist Ferguson mit einer weißen Baseballkappe und einer dunkelblauen Jacke sowie Sneakern zu sehen. Sie scheint in der Abgeschiedenheit der Berge Zuflucht vor den anhaltenden Schlagzeilen um ihr Verhältnis mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in ihrer Heimat gefunden zu haben. Laut Insiderberichten lebt "Fergie" dort bereits seit einiger Zeit sehr zurückgezogen. Die Gegend gilt als idealer Rückzugsort für prominente Persönlichkeiten.

Seit Monaten untergetaucht

Es ist das erste Mal seit September 2025, dass Ferguson in der Öffentlichkeit fotografiert wurde. Damals nahm sie an der Beerdigung der Herzogin von Kent in der Londoner Westminster-Kathedrale teil. Bei diesem Anlass war sie noch an der Seite ihres Ex-Ehemanns, des ehemaligen Prinzen Andrew, erschienen.

Kurz darauf verschwand sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit. Berichten zufolge versuchte sie bereits im Dezember 2025, sich bei der Taufe ihrer Enkelin Athena im St. James's Palace vor Fotografen im Fond eines Wagens zu verstecken.

Die Gründe für Fergusons Rückzug sind mit dem Fall von Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Verbindungen zu Epstein verknüpft. Im Februar 2026 wurde er für kurze Zeit festgenommen; ihm wird vorgeworfen, vertrauliche Handelsdokumente an den verurteilten Sexualstraftäter weitergegeben zu haben.

Aufgrund des Epstein-Skandals, in den auch Ferguson selbst verwickelt ist, mussten beide im Januar aus ihrem langjährigen Wohnsitz, der Royal Lodge in Windsor, ausziehen. Seitdem gilt Ferguson quasi als wohnsitzlos und ist laut Insidern auf die Gastfreundschaft von Freunden angewiesen. Vor ihrem Aufenthalt in den Alpen soll sie Zeit in einer Klinik für psychische Gesundheit in Zürich verbracht haben.