Sie sind nicht nur als Co-Stars aus "3 Engel für Charlie" bekannt. Cameron Diaz (52) und Drew Barrymore (50) verbindet seit Jahren auch eine enge Freundschaft. Das wurde einmal mehr deutlich, als die beiden Hollywoodstars gemeinsam ein Event in den Hamptons besuchten.

Drew Barrymore kam nach East Hampton, um Cameron Diaz bei der Präsentation ihres neuen Weins zu unterstützen. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit einer anderen bekannten Dame: Die Modedesignerin Stella McCartney (53) hat sich mit der von Cameron Diaz und Katherine Power gegründeten Bioweinmarke Avaline zusammengetan, um eine limitierte Auflage eines französischen Roséweins herauszubringen.

Lesen Sie auch

In den Hamptons kamen nun Cameron Diaz, Katherine Power und Stella McCartney zusammen, um ihre Kooperation zu feiern. Im Rahmen der Partnerschaft entwarf McCartney das Flaschendesign. "Mein Avaline-Design hat diese kantige 2000er-Jahre-Ästhetik, die mich an die frühen Tage mit Cameron erinnert", sagte die Designerin US-Medienberichten zufolge: "Ich schätze und feiere, dass unsere Freundschaft mit der Zeit immer besser wird, und ich liebe es, dass wir immer wieder zusammenkommen können, um unsere gemeinsame Leidenschaft für die Natur, Tiere und veganen Biowein zu feiern."

Drew Barrymore und Cameron Diaz lernten sich als Teenager kennen

Auch Drew Barrymore und Cameron Diaz sind bereits seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. "Wir lernten uns kennen, als ich 14 und sie 16 war. Ich arbeitete in einem Kaffeehaus und sie war ein Nachwuchsmodel", verriet Barrymore einmal. "Sie ist immer noch meine beste Freundin und Schwester." Es gebe "nichts, was wir nicht zusammen erlebt haben", hatte Drew Barrymore außerdem in einer Instagram-Live-Session von 2021 über die tiefe Verbindung verraten.

Die beiden Schauspielerinnen waren im Jahr 2000 zusammen in "3 Engel für Charlie" an der Seite ihrer guten Freundin Lucy Liu (56) zu sehen. In "3 Engel für Charlie - Volle Power" von 2003 trat das Trio erneut gemeinsam auf.