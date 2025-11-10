In den Allgäuer Alpen: Bergwacht rettet Wanderer nach Tourenplanung mit Tiktok

1 Die Bergwacht rettete zwei junge Wanderer. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Zwei Wanderer wählten den Notruf, weil sie bei ihrer Tour in den Alpen nicht mehr vor noch zurückkamen. Für ihre Tourenplanung griffen sie auf eine Social-Media-Plattform zurück.











Zwei junge Erwachsene sind in den Allgäuer Alpen von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten. Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die Bergwacht mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich dann am Samstagabend weder vor noch zurück getraut und den Notruf gewählt.