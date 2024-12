In den 2000er-Jahren: Paris Hilton und Nicole Richie enthüllen Grund für ihren Streit

Paris Hilton und Nicole Richie haben offen über ihren einstigen öffentlichen Streit gesprochen, der in den 2000ern fast zum Ende ihrer gemeinsamen Realityshow "The Simple Life" führte. Das steckte hinter dem Zerwürfnis.

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben erstmals enthüllt, was hinter ihrem Streit steckte, der in den 2000er-Jahren beinahe zum Ende ihrer gemeinsamen Realityshow "The Simple Life" führte. In der neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" sprachen die beiden im Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (30) über die Gründe. Vor allem Missverständnisse und der Druck des Ruhms hätten eine zentrale Rolle bei dem Zwist der Kindheitsfreundinnen gespielt. Unter anderem sprachen die beiden ein Jahr lang nicht miteinander.

"Wussten nicht, wie man miteinander kommuniziert"

"Nichts war wirklich passiert", gibt Richie zu. "Damals waren die Medien einfach so toxisch und sie liebten es, Fehden zwischen Leuten anzufangen, denn das verkaufte offensichtlich Boulevardzeitungen", fügt Hilton hinzu. "Es waren also hauptsächlich die Medien, die Dinge verdrehten und Drama schufen, das es nicht gab. In den 2000er-Jahren war das normal. Sie taten es mit jedem."

Hinzu kam, dass die beiden gerade in ihren Mittzwanzigern waren und "nicht wussten, wie man miteinander kommuniziert", so Richie. "Wenn wir etwas über den anderen hörten, gingen wir davon aus, dass es wahr ist." Sie hätten "nicht die Kommunikationsfähigkeiten" gehabt, um sich abzusprechen.

Heute mache es beide traurig, an diese Zeit zu denken. Sie hätten gelernt, offen miteinander zu sprechen. "Ich denke, dass es bei allen Beziehungen so wichtig ist, sich zu melden und ehrlich und echt zu sein, zärtlich mit den Menschen zu sein, die man am meisten liebt", sagt Nicole Richie.

Streit wurde öffentlich in "The Simple Life" ausgetragen

Weil ihr Streit damals zum Teil auch öffentlich in "The Simple Life" ausgetragen wurde (die beiden drehten Staffel vier getrennt voneinander und als Konkurrentinnen), habe sich das Ganze "zu etwas Großem entwickelt, dass es unmöglich wurde, eine Verbindung dazu herzustellen oder ein echtes Gefühl dafür zu entwickeln".

Für die finale, fünfte Staffel der Realityshow, in der die Hilton-Hotelerbin und die Tochter von Lionel Richie (75) in unterschiedlichen Alltagssituationen das "einfache Leben" kennenlernen mussten, versöhnten sich die beiden wieder und standen auch wieder gemeinsam vor der Kamera. Zur Versöhnung sei es damals einfach aus dem Grund gekommen, dass sich die beiden seit ihrem zweiten Lebensjahr kennen und auch ihre Familien seit Langem befreundet sind.

Sie kehren mit Remake zurück

"The Simple Life" hatte in den USA im Jahr 2003 Premiere gefeiert. Im April 2005 erklärte Paris Hilton, sie wolle Richie durch Rod Stewarts (79) Tochter Kimberly (45) ersetzen. "Nicole und ich sind beste Freundinnen seit wir Babys sind und ich liebe sie, aber ich will das tun, was für die Show am besten ist", sagte sie damals und gab einige Tage später zu: "Es ist kein großes Geheimnis, dass Nicole und ich keine Freundinnen mehr sind. Nicole weiß, was sie getan hat, und das ist alles, was ich dazu jemals sagen werde." Insider munkelten damals, Richie sei "eifersüchtig" auf Hiltons Ruhm.

Seit sie sich für die finale Staffel im Jahr 2007 vertragen haben, sind Richie und Hilton wieder enge Freundinnen. Am heutigen Donnerstag (12. Dezember) kehrt das Duo sogar mit einem Remake der Show zurück auf die Bildschirme.