In Cortina dAmpezzo: Paralympische Winterspiele in Italien offiziell beendet

Mit einer Feier unter dem Motto «Italienisches Andenken» gehen die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu Ende. Die vergangenen zehn Tage boten nicht nur Rekorde und Boykotts.
Cortina d'Ampezzo - Die 14. Paralympischen Winterspiele in Italien sind offiziell beendet. Um 21.57 Uhr erklärte Präsident Andrew Parsons vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) im Curling-Stadion in Cortina d'Ampezzo das Ende der Spiele. Ausgeklungen sind sie mit einer bunten Tanz- und Musikshow unter dem Titel "Italienisches Andenken". Um 22.08 Uhr erlosch dann auch das Paralympische Feuer in Mailand und Cortina.