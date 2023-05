1 Uma Thurman und Levon Hawke in Cannes. Foto: imago/Future Image

Glamour-Auftritt: Uma Thurman hat in Cannes in einem Satinkleid bezaubert. An der Seite der Schauspielerin war ihr Sohn Levon Hawke.









Uma Thurman (53) ist in Begleitung ihres Sohnes Levon Hawke (21) zu den Filmfestspielen in Cannes erschienen. Das berühmte Mutter-Sohn-Duo kam zur Premiere von Johnny Depps (59) Film "Jeanne du Barry". Die 53-jährige Schauspielerin glänzte dabei in einem zartrosa, ärmellosen Satinkleid, das bis auf den roten Teppich reichte. Sie kombinierte dazu eine breite enganliegende Halskette und ein Perlenarmband. Die Haare hatte der "Kill Bill"-Star zu einer Hochsteckfrisur zusammengefasst, beim Make-up setzte Thurman auf dezente Töne. Levon präsentierte unterdessen einen eleganten schwarzen Smoking mit Fliege.