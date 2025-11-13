1 Die Nachspielzeit in deutschen Stadien soll künftig anders angezeigt werden. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wie lange noch? Diese Frage werden Fans im Stadion in Zukunft wohl seltener stellen. Die Deutsche Fußball-Liga will die Zuschauer in Zukunft besser über Nachspielzeiten informieren.











Die Nachspielzeit soll demnächst auf den Videoleinwänden der Bundesliga-Stadien sichtbar bis zum Schlusspfiff mitlaufen. Die Deutsche Fußball-Liga plane eine Änderung der Spielordnung, die dies erlaubt. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Die Transparenz von Schiedsrichterentscheidungen und der Service für Stadionbesucher soll verbessert werden.