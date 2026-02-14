Gibt es bei Bad Bunny etwa ein Liebescomeback? Mehr als drei Jahre nach der Trennung wurde er nun in Buenos Aires zusammen mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri fotografiert.
Nach seiner Halbzeitshow beim Super Bowl kann Bad Bunny (31) kaum noch einen unbeobachteten Schritt machen. Auch ein Treffen mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri (32) sorgt nun für Aufsehen. "Page Six" veröffentlichte Fotos, die das einstige Paar beim Verlassen eines Restaurants in Buenos Aires zeigen. Diverse US-Medien spekulieren nun darüber, ob der Musiker und die Schmuckdesignerin nach ihrer Trennung Ende 2022 wieder zueinander gefunden haben.