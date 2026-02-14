Gibt es bei Bad Bunny etwa ein Liebescomeback? Mehr als drei Jahre nach der Trennung wurde er nun in Buenos Aires zusammen mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri fotografiert.

Nach seiner Halbzeitshow beim Super Bowl kann Bad Bunny (31) kaum noch einen unbeobachteten Schritt machen. Auch ein Treffen mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri (32) sorgt nun für Aufsehen. "Page Six" veröffentlichte Fotos, die das einstige Paar beim Verlassen eines Restaurants in Buenos Aires zeigen. Diverse US-Medien spekulieren nun darüber, ob der Musiker und die Schmuckdesignerin nach ihrer Trennung Ende 2022 wieder zueinander gefunden haben.

Von Fotografen und Fans belagert Das Paar genoss laut "Page Six" am Donnerstagabend ein vorgezogenes Valentinstagsessen. Der puertoricanische Superstar hat am Freitag, Samstag und Sonntag Auftritte in der argentinischen Hauptstadt. Für den Ausflug mit seiner Ex trug Bad Bunny einen blauen Kapuzenpullover, dazu passende Hosen, weiße Turnschuhe und eine Baseballkappe, um sein Gesicht zu verdecken, sowie eine Sonnenbrille und eine Gesichtsmaske. Dennoch hatten ihn Fotografen und Fans entdeckt. Mehrere Leibwächter begleiteten den Sänger.

Berlingeri ging hinter ihm in Begleitung einer Restaurantmitarbeiterin her und wartete dann im Auto, während Bad Bunny noch mit seinen Fans sprach. Sie trug eine braune Lederjacke mit einer farblich passenden Hose und offenen Schuhen.

Sie war auch beim Super Bowl

Vor dem Treffen in Argentinien war die 32-Jährige auch beim Super Bowl in Kalifornien gesehen worden. Die beiden waren von 2017 bis 2022 liiert. Ihr Pärchendebüt erfolgte auf dem roten Teppich aber erst 2021 bei den Billboard Latin Music Awards. Berlingeri wirkte bei einigen seiner Songs mit. Sie sang bei "El Apagón" und "En Casita" mit und trat in seinem Musikvideo zu "Titi Me Preguntó" auf. Nach der Trennung führte Bad Bunny eine Beziehung mit Model Kendall Jenner (30).