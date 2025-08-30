In Bonlanden gefunden: Koffer mit Leiche in Filderstadt – Polizei ermittelt weiter

1 In Filderstadt wurde ein Koffer mit einer Leiche darin unter einer Brücke an einem kleinen Bachlauf gefunden. Foto: Markus Lenhardt/dpa/Markus Lenhardt

Bauhof-Mitarbeiter entdecken in Filderstadt-Bonlanden eine verweste Leiche. Wer ist es und was ist passiert? Die Sonderkommission „Trolley“ muss viele Fragen klären.











Nach dem Leichenfund in einem Koffer unter einer Brücke am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) ermittelt die Polizei weiter. Mitarbeiter eines Bauhofs hatten der Polizei am Donnerstag einen Tipp gegeben. Die Leiche muss laut Ermittlern schon länger in dem Koffer verstaut gewesen sein, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert.