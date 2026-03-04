In Böblinger Panzerstraße: Auto-Unfall verursacht hohen Sachschaden und Leichtverletzte

1 Ein Crash auf der Panzerstraße in Böblingen verursacht einen hohen Schaden Foto: Eibner-Pressefoto

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Böblinger Panzerstraße werden zwei Beteiligte leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 60 000 Euro.











﻿Ein Autounfall am Dienstagabend auf der Panzerstraße in Böblingen hat einen hohen Schaden von etwa 60 000 Euro und zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, bog ein 20 Jahre alter Mercedes-E-Klasse-Fahrer gegen 18 Uhr von der Bunsenstraße nach rechts in die Panzerstraße ein. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Weil er vermutlich versuchte gegenzulenken, kollidierte die E-Klasse auf der Panzerstraße mit einem entgegenkommenden VW und einen Mercedes. Bei der Kollision wurden die 17 Jahre alte VW-Fahrerin und ihr Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Die 48-jährige Mercedes-Fahrerin blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt – ebenso der E-Klasse-Fahrer. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.