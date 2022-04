1 Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die brutal gegen eine junge Familie vorgegangen sind. Foto:

Zwei unbekannte Jugendlich griffen am Montag gegen 13:10 Uhr einen 37-Jährigen an, der mit seiner 24-jährigen Lebensgefährtin und dem gemeinsamen eineinhalb Jahre alten Kind vor einem Wohngebäude in der Lauchstraße in Böblingen saß.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge liefen die beiden Jugendlichen an der Familie vorbei und beleidigten sich gegenseitig. Der 37-Jährige sprach die beiden an und forderte sie auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin gingen die beiden Unbekannten auf den Mann zu, schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und sprühten Pfefferspray. Danach flüchteten die beiden. Das Pfefferspray traf nicht nur den 37-Jährigen, sondern auch dessen Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind. Der 37-Jährige und sein Sohn mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren handeln. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der andere eine grüne Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 31 13-25 00 beim Polizeirevier Böblingen zu melden. red