In gut eineinhalb Jahren sollen Prinz Harrys Invictus Games in Birmingham stattfinden. Schon jetzt wird kräftig spekuliert, ob König Charles III. dort auftreten wird - und was die Intentionen seines Sohnes sind.

Prinz Harry (41) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), haben sich im Jahr 2020 aus dem inneren Kreis der britischen Royals zurückgezogen. Seither gilt die Beziehung des jüngeren Sohnes von König Charles III. (77) zu seinem Vater und zu seinem Bruder, Prinz William (43), als angespannt bis zerrüttet. Die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games möchte Harry womöglich nutzen, um sich seinem Vater wieder anzunähern. Darüber wird in Großbritannien kräftig spekuliert. Es gibt aber auch Stimmen, die hinter allem einen kalkulierten PR-Stunt vermuten.

Prinz Harry und König Charles III. bei der Eröffnungsfeier? Harry möchte angeblich seinen Vater Charles bitten, die Sportveranstaltung für versehrte Militärangehörige mit ihm im kommenden Jahr gemeinsam zu eröffnen. Denn die nächsten Invictus Games sollen zwischen dem 10. und 17. Juli 2027 in Birmingham stattfinden. Es wäre also die perfekte Gelegenheit.

"Prinz Harry möchte unbedingt, dass Charles bei den Invictus Games dabei ist - und er möchte, dass er die Spiele gemeinsam mit ihm eröffnet", sagte eine anonyme Quelle kürzlich der "Sun". Weiter erklärte diese der britischen Boulevardzeitung: "Es ist sein Traum, seinen Vater an seiner Seite zu haben." Der Anblick der beiden auf der Bühne bei der Eröffnungsfeier wäre außerdem "herzerwärmend und würde dem Geist des Anlasses entsprechen".



"Alles ist möglich", erklärt der auf Royal-Fotos spezialisierte "Sun"-Fotograf Arthur Edwards (85) jetzt. "Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem König zusammen und er ist ein sehr anständiger Mann, sehr fürsorglich... Es kann passieren, es liegt an Seiner Majestät." Er sei der Auffassung, dass Harry Frieden schließen möchte und nach Vergebung sucht, "egal ob es so passiert, oder nicht". Die Harry und Meghan offenbar wenig zugetane Kommentatorin Samara Gill spricht unterdessen von einem "PR-Stunt" für die "Marke Sussex".

Royals sollen eingeladen werden

Charles und Harry hatten sich zuletzt im September zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Was besprochen wurde, ist nicht bekannt. Ein Sprecher der für das Event zuständigen Invictus Games Foundation habe erklärt, dass die britischen Royals schon seit langer Zeit Unterstützer seien. Noch sei es zu früh zu sagen, wer zu den Spielen im kommenden Jahr erscheinen wird, die Einladungen seien noch gar nicht versandt worden. Die Organisatoren beabsichtigen demnach jedoch, Mitglieder der Königsfamilie einzuladen

Zum ersten Mal seit den ersten Invictus Games in London im Jahr 2014 kehrt die Veranstaltung nach Großbritannien zurück. Seither fanden die Invictus Games in Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018), Den Haag (2022), Düsseldorf (2023) sowie Vancouver und Whistler (2025) statt.