In gut eineinhalb Jahren sollen Prinz Harrys Invictus Games in Birmingham stattfinden. Schon jetzt wird kräftig spekuliert, ob König Charles III. dort auftreten wird - und was die Intentionen seines Sohnes sind.
Prinz Harry (41) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), haben sich im Jahr 2020 aus dem inneren Kreis der britischen Royals zurückgezogen. Seither gilt die Beziehung des jüngeren Sohnes von König Charles III. (77) zu seinem Vater und zu seinem Bruder, Prinz William (43), als angespannt bis zerrüttet. Die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games möchte Harry womöglich nutzen, um sich seinem Vater wieder anzunähern. Darüber wird in Großbritannien kräftig spekuliert. Es gibt aber auch Stimmen, die hinter allem einen kalkulierten PR-Stunt vermuten.