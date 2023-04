1 Beim Solosex können Frauen und Männer viel über ihre Vorlieben lernen, sagt Sexualtherapeutin Julia Henchen. Foto: imago/Westend61

Im 18. Jahrhundert, ausgerechnet in der Zeit der Aufklärung, ging es mit dem Ruf der Selbstbefriedigung so richtig bergab. Da setzte ein Mann namens John Marten ein 88-seitiges Pamphlet mit dem Titel „Onania“ in die Welt, in dem er vor „entsetzlichen Folgen“ der Selbstbefriedigung für Männer und Frauen warnte. Ärzte stiegen in diesen Tenor mit ein: Selbstbefriedigung wurde für Tuberkulose, Pocken, Wahnsinn und Gehirnerweichung verantwortlich gemacht oder gleich als Todesursache ausgemacht. Für Immanuel Kant war Selbstbefriedigung schlimmer als Selbstmord, weil der Mensch nicht mal aus Verzweiflung handelt, sondern ein willenloses Objekt seiner Begierde ist. So erklärte es der Wissenschaftler Thomas Laqueur, der sich als einer von nur wenigen Menschen mit der Geschichte der Selbstbefriedigung befasst hat, in einem Interview mit der „Zeit“. Und heute?

Zu viel gibt es eigentlich nicht

Heute befriedigen sich laut einer Yougov-Umfrage 70 Prozent der Männer und 46 Prozent der Frauen zumindest gelegentlich selbst. 32 Prozent der Männer und neun Prozent der Frauen tun es mindestens mehrmals in der Woche. Und hätte nicht eine große Zahl der Befragten eine Antwort verweigert, wären die Zahlen wahrscheinlich noch ein Stück höher. Aber gibt es ein Zu-oft oder Zu-selten?

Nachfrage bei der Buchautorin und Sexualtherapeutin Julia Henchen: Wie viel Selbstbefriedigung ist eigentlich normal? „So viel, wie mir guttut“, sagt Henchen. Nur wenn man seinen Alltag wegen ständiger Selbstbefriedigung nicht mehr bewältigen könne, sei das ein Suchtanzeichen – und ein Fall für die Therapie. Oder wenn man beim Paarsex nichts mehr spüre. Das sei gelegentlich bei Männern der Fall, wenn sie beim Masturbieren zu viel Druck auf den Penis ausüben, sagt Henchen.

Solosex sorgt für besseren Paarsex

Eigentlich spricht Henchen lieber von Solosex als von Selbstbefriedigung, weil es sich selbst zu machen ihrer Ansicht nach auch Sex ist, eine von vielen möglichen Sex-Praktiken eben. Eine, die im Wesentlichen gesund ist und für besseren Paarsex sorgt. Warum das?

Bei Männern sinkt etwa durch häufige Ejakulation die Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu erkranken, wie eine Studie der US-Universität Harvard ergab. Bei Frauen rege Solosex die Produktion des Geschlechtshormons Östrogen an, bei Männern von Testosteron – was Menschen jeweils fitter und jünger wirken lasse, heißt es beim Wissenschaftsmagazin „Spektrum“. Dazu würden bei jedem Orgasmus die Botenstoffe Dopamin, Endorphin und Oxytocin ausgeschüttet, das baut Stress ab und soll gut für die Selbstliebe sein. Aber die Hauptvorteile liegen woanders.

Viele Frauen erleben solo den ersten Orgasmus

„Ich sage meinen Klienten immer: ‚Findet eure Lustpunkte‘“, erklärt Julia Henchen. Wer beim Paarsex nicht zum Höhepunkt kommt, kann vielleicht solo dorthin kommen. „Viele Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, erleben den ersten Orgasmus mit einem Satisfyer“, sagt Henchen. Ein Satisfyer ist ein Vibrator, der die Klitoris mit Druckwellen stimuliert. Aber auch Männern gibt Henchen in Bezug auf Sex-Toys den Tipp: „Traut euch!“ Denn: „Wenn ich selber weiß, was mir gefällt, kann ich das auch dem Partner sagen.“ Auf Internetseiten wie Lilli.ch (für Männer) und OMGyes.com (für Frauen) gibt es Tipps, wie man sein Standardrepertoire des Solosex erweitern kann. Aber hält mich die Selbstbefriedigung nicht eher vom Paarsex ab?

Wo Solosex problematisch werden kann

„Menschen, die viel Solosex haben, führen meist auch ein aktiveres Sexleben“, sagt Julia Henchen. Und es sei eine gute Möglichkeit, um auszugleichen, wenn eine Person in der Partnerschaft ein stärkeres Bedürfnis nach Sex habe. Aber es gibt auch Studien wie jene der University of Texas, die ergeben hat, dass häufige Masturbation bei Männern oft mit Unzufriedenheit beim Paarsex einhergehen kann, während Frauen die Solonummer eher als Ergänzung sehen. Und Therapeutin Julia Henchen kennt aus ihrer Praxiserfahrung, dass Selbstbefriedigung oft als Konkurrenz gesehen wird. Sex könne man auch alleine erleben, sagt Henchen. Sexualität setze aber Bindung und Liebe voraus – und dafür muss man mindestens zu zweit sein.