1 In Kuba stürzte am Freitag ein Meteorit ab. (Symbolbild) Foto: NASA

Auf Kuba ist ein Meteorit in ein bewohntes Gebiet abgestürzt. Das bestätigte das Wissenschaftsministerium am Samstag. Die Fragmente waren jedoch sehr klein.

Havanna - Auf Kuba ist kleiner Meteorit in bewohntes Gebiet eingeschlagen. Der Himmelskörper kam am Freitag in zahlreiche Fragmente zerstückelt in der westlichen Provinz Pinar del Río vom Himmel, wie das kubanische Wissenschaftsministerium am Samstag bestätigte. Das größte aufgefundene Fragment sei im Durchmesser elf Zentimeter groß. Über verursachte Schäden wurde von offizieller Seite nicht berichtet.

Es sei unmittelbar vor dem Meteoriteneinschlag am Himmel eine Feuerkugel mit einer Kondensationsfahne beobachtet worden, der eine starke Explosion folgte, heißt es in dem Bericht. Nach ersten Untersuchungen bestand der Meteorit aus Nickel, Eisen und Magnesiumsilicat. Einwohner der benachbarten Provinz Matanzas berichteten, etwa zur gleichen Zeit gesehen zu haben, wie ein Feuerball ins Karibische Meer stürzte.