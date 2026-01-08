In Besigheim: Zwei Autofahrerinnen prügeln sich mit Fäusten
1
Die beiden Personen wurden handgreiflich. Foto: Imago/Elmar Gubisch

Zwei Frauen sind in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in einen heftigen Streit geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer Prügelei, die sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignet hat. Laut Mitteilung der Polizei soll die 49-jährige Fahrerin eines Audi zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden im Bereich der Kirche und gerieten verbal in Streit.

 

Dabei soll die 49-Jährige eine Art Schlagstock in der Hand gehalten haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Frauen sich gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Landratsamt ermittelt: Wieder Fischsterben im Kreis Ludwigsburg – Enz bei Besigheim betroffen

Landratsamt ermittelt Wieder Fischsterben im Kreis Ludwigsburg – Enz bei Besigheim betroffen

Schon wieder tote Fische – schon wieder viele offene Fragen. Der aktuelle Fund in der Enz bei Besigheim reiht sich ein in eine Serie von Fischsterben, die die Region beschäftigen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 43 / 40 50 80 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Besigheim zu melden. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die mit einem Kinderwagen vorbeigelaufen sein soll.

 