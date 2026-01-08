In Besigheim: Zwei Autofahrerinnen prügeln sich mit Fäusten

1 Die beiden Personen wurden handgreiflich. Foto: Imago/Elmar Gubisch

Zwei Frauen sind in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in einen heftigen Streit geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.











Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer Prügelei, die sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignet hat. Laut Mitteilung der Polizei soll die 49-jährige Fahrerin eines Audi zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden im Bereich der Kirche und gerieten verbal in Streit.