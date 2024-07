In Berlin zu bestaunen: Extrem gut gelungen: Roland Kaiser freut sich über eigene Wachsfigur

Schlagersänger Roland Kaiser (72) erlebt ein aufregendes Jahr. Kürzlich hat er die letzten beiden Stadion-Shows seiner "50 Jahre - 50 Hits"-Jubiläumstournee anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums gespielt und an diesem Wochenende feiert er am Elbufer in Dresden die 50. "Kaisermania" mit seinen Fans. Vor dem Auftakt der Konzertreihe durfte Kaiser am vergangenen Freitag (26. Juli) noch ein anderes besonderes Ereignis zelebrieren.

"Der doppelte Papa"

Der Schlagerstar wurde mit einer täuschend echten Wachsfigur des berühmten Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds gewürdigt. Sein Abbild, das den ikonischen blauen Bühnenanzug Kaisers trägt und ein Mikrofon in der Hand hält, durfte der Sänger bei einem ersten Aufeinandertreffen in Dresden bestaunen. Danach wird die Figur in dem Wachsfigurenkabinett in Berlin ausgestellt und die Fans dürfen der Wachsausgabe ihres Schlager-Idols näherkommen. "Ich finde, er ist extrem gut gelungen", erklärt Kaiser in einem Video des Berliner Madame Tussauds, das die Enthüllung seines Doppelgängers festgehalten hat. Der Musiker zeigte sich begeistert davon, wie viel Zeit, Können und handwerkliche Kunst die Mitarbeiter in seine Wachsfigur gesteckt hätten.

Bei dem Termin in Dresden bekam Kaiser auch familiäre Unterstützung. Tochter Annalena Kaiser (geb. 1999) war mit von der Partie, wie Fotos zeigen. Gemeinsam posierte das Duo für die Fotografen, in einer Instagram-Story schrieb Annalena zudem begeistert mit einem Herzchen-Emoji: "Der doppelte Papa." Später zeigte sie sich in einer weiteren Story bei der "Kaisermania" auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer. Die jährlichen Live-Konzerte in Dresden bestreitet Kaiser nach dem Auftakt am Freitag dieses Mal zudem am Samstag (27. Juli) sowie am 2. und 3. August 2024.

Im vergangenen Juni erklärte Kaiser der "Bild" zu seinen Zukunftsplänen: "Ans Aufhören denke ich gar nicht, das ist für mich keine Option", so der Sänger. "Meine Kinder sind ja schon alle aus dem Haus. Ich liebe, was ich tue und bin gesund - also mache ich weiter!"