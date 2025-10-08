In Berlin statt im Landtag: Wirbel wegen Buch über Kretschmann

Statt im Landtag ist der Ministerpräsident zur Vorstellung einer neuen Biografie in Berlin – das empört die SPD-Fraktion. Doch die Staatskanzlei sieht keinen Grund zur Aufregung.
Je näher die Landtagswahl im März 2026 rückt, desto mehr belauern sich die politischen Konkurrenten. Auch kleine Anlässe sorgen da schon mal für größere Aufregung. Nächste Woche etwa hat Winfried Kretschmann eine Art Abschiedstermin in Berlin. Abends wird da in der Landesvertretung eine Biografie über ihn vorgestellt. „Im Herzen grün“, heißt das Buch der Ex-SWR-Journalistin Dagmar Seitzer. Im Anschluss diskutiert eine illustre Runde.