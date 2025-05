In Begleitung von Königin Camilla: König Charles amüsiert sich bei Gartenparty

Nach dem Gartenparty-Auftakt am 7. Mai folgte nun eine weitere Ausgabe der traditionsreichen Veranstaltung. König Charles fiel dabei vor allem durch ein Detail seines Looks auf.

Am vergangenen Mittwoch fand im Buckingham Palast die "Education and Skills"-Gartenparty statt, um diejenigen zu feiern, die im Bildungsbereich arbeiten. Die Veranstaltung wurde vom Bildungsministerium unterstützt und brachte 7.000 Gäste aus dem Sektor zusammen. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) begrüßten die Gäste bei sommerlichen Temperaturen auf dem Rasen. In einem Instagram-Video hielt der Palast die Gartenparty für die "wundervollen Menschen, die im Bildungswesen arbeiten", fest. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, fiel an Charles' Outfit ein ungewöhnliches Detail ins Auge.

Der Monarch erschien in einem eleganten Cutaway in Hellgrau mit schwarzem Zylinder, ganz entsprechend dem Dresscode für Gartenpartys. Dazu kombinierte er eine cremefarbene Weste und eine hellblaue Krawatte, auf der kleine U-Boote abgebildet waren, wie auch Bilder von Gästen der Gartenparty in den sozialen Medien zeigen. Königin Camilla wählte laut "Daily Mail" für das Event im Freien ein weißes Midikleid mit Silberstickerei von Anna Valentine, einen Hut von Philip Treacy und die diamantene Jardine-Star-Brosche der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Die Saison der Gartenpartys

Der Buckingham Palast hatte gemäß "Daily Express" angekündigt, dass es in diesem Sommer drei königliche Gartenpartys geben wird: die erste fand am 7. Mai im Buckingham Palast im Herzen Londons statt, die zweite wird am 20. Mai am selben Ort über die Bühne gehen und die dritte ist am 1. Juli im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, Schottland geplant.

Zusätzlich zu den drei königlichen Gartenpartys wurden zwei thematische Gartenpartys angekündigt, zu der die "Education and Skills"-Feierlichkeit gehörte. Am 16. Mai wird zudem Birgitte, die Herzogin von Gloucester (78), die jährliche Gartenparty der Not Forgotten Association im Palast ausrichten. Die Organisation widmet sich der Unterhaltung, Freizeit und Erholung für ehemalige Militärangehörige sowie für Militärpersonal.

Die Tradition der Gartenparty reicht bis in die 1860er-Jahre zurück und dient als Gelegenheit für den Monarchen, herausragenden Mitgliedern der Gemeinschaft für ihre Beiträge zu danken und öffentliche Dienste zu würdigen. Jährlich werden über 30.000 Menschen zu den verschiedenen Garten-Empfängen eingeladen.