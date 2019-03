Chance für Daimler-Zeitarbeiter Porsche sucht Hunderte Arbeiter

In Zuffenhausen läuft von September an der E-Sportwagen Taycan vom Band. Dafür stellt Porsche 1500 neue Mitarbeiter ein, darunter über 100 VW-Mitarbeiter aus Emden. Auch Daimler-Zeitarbeiter sind willkommen: In Untertürkheim sorgen sich 900 Leiharbeiter um ihre Jobs.