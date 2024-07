In bayerischer Stadt Memmingen: Suche nach Ursache von Hausexplosion mit einem Toten

In bayerischer Stadt Memmingen

9 Nach einer Explosion in Memmingen ist die Ursache nach wie vor nicht geklärt. Foto: dpa/Fritz Pavlon

Eine immense Explosion hat in Memmingen ein Haus komplett in Trümmer gelegt und weitere schwer beschädigt. Ein Jugendlicher starb. Die Ursache gibt noch Rätsel aus.











Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen wird weiter aufgeräumt und nach der Ursache des Unglücks gesucht. Am Montag werden dazu Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes erwartet. „Bei uns geht morgen weiter mit der Spurensuche“, sagte Bernd Stapfner, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Explosion Folge eines Gasaustritts war.