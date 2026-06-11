Die Sagrada Família ist jetzt offiziell die höchste Kirche der Welt. Am Mittwoch weihte Papst Leo XIV. den Kirchturm ein und hielt eine Messe zu Ehren von Antoni Gaudí ab. Auch König Felipe und Königin Letizia nahmen daran teil.

Papst Leo XIV. (70) hat am Mittwoch in Barcelona den Jesus-Christus-Turm der Sagrada Família eingeweiht. Die Zeremonie fand im Rahmen eines Gottesdienstes in der berühmten Basilika statt, die das katholische Kirchenoberhaupt anlässlich des 100. Todestages des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) hielt. König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) waren zwei der 5.000 Menschen, die der Messe beiwohnten, wie das Königshaus auf Instagram mitteilte. Aufnahmen zeigen das Königspaar unter anderem vor dem Altar der Sagrada Família und beim Handeschütteln mit Leo XIV.

Der König kleidete sich zu diesem Anlass in einen dunklen Anzug mit weißem Hemd und salbeigrüner Krawatte. Seine Ehefrau Letizia erschien ganz in Weiß - ein Privileg, das ausgewählten katholischen Königinnen vorbehalten ist. Sie trug ein Etuikleid in Midi-Länge mit Dreiviertelarm, das sie bereits zur Amtseinführung des Papstes im Mai 2025 präsentiert hatte. Dazu kombinierte sie nun weiße Pumps und eine passende Tasche.

Im Anschluss an den Gottesdienst begaben sich die Teilnehmer innerhalb der Sagrada Família zur Geburtsfassade, der östlichen Fassade der Basilika. Dort segnete der Papst den Kirchturm und weihte damit den höchsten Kirchturms der Welt offiziell ein. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildeten eine Lichtershow mit Drohnen und Feuerwerk.

Felipe verabschiedet Leo XIV. am Freitag

Bei der Einweihung traf das Königspaar den Papst zum letzten Mal im Rahmen seiner Spanien-Reise. Am Samstag hatten Felipe und Letizia ihn gemeinsam mit ihren Töchtern Leonor (20) und Sofía (19) in Madrid willkommen geheißen, am Sonntag besuchten sie seine Messe auf der Plaza de Cibeles. Am Freitag reist Leo XIV. zurück nach Rom. Dann wird ihn König Felipe allein auf Teneriffa verabschieden.