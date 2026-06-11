Die Sagrada Família ist jetzt offiziell die höchste Kirche der Welt. Am Mittwoch weihte Papst Leo XIV. den Kirchturm ein und hielt eine Messe zu Ehren von Antoni Gaudí ab. Auch König Felipe und Königin Letizia nahmen daran teil.
Papst Leo XIV. (70) hat am Mittwoch in Barcelona den Jesus-Christus-Turm der Sagrada Família eingeweiht. Die Zeremonie fand im Rahmen eines Gottesdienstes in der berühmten Basilika statt, die das katholische Kirchenoberhaupt anlässlich des 100. Todestages des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) hielt. König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) waren zwei der 5.000 Menschen, die der Messe beiwohnten, wie das Königshaus auf Instagram mitteilte. Aufnahmen zeigen das Königspaar unter anderem vor dem Altar der Sagrada Família und beim Handeschütteln mit Leo XIV.