In Baden-Württemberg: Pro-Kopf-Einkommen im Südwesten steigt auf fast 32.000 Euro

1 Geld und ein Taschenrechner liegen auf einem Tisch. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com

Mehr Geld im Portemonnaie: Haushalte im Südwesten profitieren 2024 nicht nur nominal, sondern auch real. Wie sich das Plus zusammensetzt und was dahintersteckt.











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Die Haushalte in Baden-Württemberg nehmen beim verfügbaren Einkommen einen der vorderen Plätze in Deutschland ein. Das Pro-Kopf-Einkommen legte 2024 nominal um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 31.966 Euro zu, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Damit lag das entsprechende Pro-Kopf-Einkommen der Haushalte im Land um annähernd 1.900 Euro über dem Bundesdurchschnitt. Der Südwesten belegte hinter Bayern im bundesweiten Vergleich Platz zwei.