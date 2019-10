Ex-Spieler des VfB Stuttgart vom SV Wehen Wiesbaden Warum sich Benedikt Röcker mächtig ärgert

Er spielte nicht nur für den VfB, er schlief früher auch in weiß-roter Bettwäsche – und hatte dem Gastspiel mit seinem neuen Verein SV Wehen Wiesbaden in Stuttgart so sehr entgegengefiebert. Doch dann kommt für Benedikt Röcker vor dem Zweitligaspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr) alles ganz anders.