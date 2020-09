1 Die Baden-Württemberger sparen einfach gerne. So auch im Jahr 2018. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Die Baden-Württemberger machen ihrem Ruf als sparsame Menschen alle Ehre. Auch im Jahr 2018 waren sie laut des Statistischen Landesamtes mit mehr als 3000 Euro bundesweit am sparfreudigsten.

Stuttgart - Baden-Württemberg und seine Schwaben: Auch in 2018 waren die Menschen im Südwesten im bundesweiten Vergleich am sparfreudigsten. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Demnach sparten die Menschen im Land pro Kopf knapp 3380 Euro und damit 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Sparquote, die dem Anteil des Sparvolumens am verfügbaren Einkommen entspricht, belief sich in Baden-Württemberg auf 13,1 Prozent.

Gleichzeitig gaben die Einwohner und Einwohnerinnen Baden-Württembergs im Jahr 2018 440 Euro mehr aus als im Vorjahr. Insgesamt beliefen sich die Konsumausgaben pro Kopf auf 22 330 Euro, so die Statistikbehörde. Preisbereinigt stieg der Pro-Kopf-Konsum der privaten Haushalte im Land damit um 0,3 Prozent.