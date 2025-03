In Bademode vor der Kamera

1 Lili Paul-Roncalli weckt Lust auf den Sommer. Foto: Lascana

"Schönheit beginnt mit dem Gefühl, sich selbst zu mögen", betont Lili Paul-Roncalli. Die 26-Jährige ist das Gesicht der neuen Lascana-Kampagne und posiert selbstbewusst in Bademode vor der Kamera.











Lili Paul-Roncalli (26) weckt mit der neuen Frühjahr/Sommerkampagne von Lascana die Vorfreude auf die warmen Monate. Beim Fotoshooting in Miami posierte die Artistin unter dem Motto "Lieben wir" in trendiger Swimwear in knalligen Farben, eleganter Lingerie sowie lässigen Sommer-Looks.