Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) hat bei einem Konzert seiner Band in Sydney einen kleinen Jungen aus der Menge geholt. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen des Moments, in dem der Sänger den jungen Konzertbesucher aus dem Stehbereich bringen lässt und ihm einen besseren Platz bei der Bühne anbietet.

"Du kannst gleich hier sitzen, du musst nicht eingequetscht werden", sagte Chris Martin, wie in den Videos von Konzertbesuchern zu sehen ist, bevor der junge Fan über die Bühnenabsperrung auf einen anderen Platz gehoben wurde. "Wir werden uns um dich kümmern", sagte der britische Musiker, und setzte dann seinen Auftritt fort.

Die Fans kommentieren unterdessen vielfach Chris Martins Geste in den sozialen Medien. "Das war der beste Teil des Abends", schrieb ein Coldplay-Fan dazu. "Ich liebe ihn einfach", fügte ein weiterer User an.

Chris Martin fiel auf der Bühne in ein Loch

Erst vor wenigen Tagen hatte ein anderer Auftritt von Chris Martin für Schlagzeilen gesorgt. Der Coldplay-Frontmann war Anfang November bei einem Konzert in der australischen Stadt Melbourne in eine Öffnung in der Bühne gefallen. Wie ein Clip eines Zuschauers auf X (ehemals Twitter) zeigte, lief der Sänger bei der Show rückwärts über den Steg, als er in das Loch fiel. "Das war nicht geplant", sagte er, als er die Treppe wieder hochstieg. "Danke, dass du mich aufgefangen hast", bedankte er sich bei einer Person im Treppenaufgang.

Chris Martin und seine Band befinden sich aktuell auf der "Music of the Spheres"-Welttournee. Nach Auftritten in Sydney geht es für sie erst mal weiter nach Auckland in Neuseeland, später besuchen sie unter anderem auch noch Nordamerika. Die Tour endet laut Terminkalender Anfang September 2025, nachdem sie zum Abschluss zehn Konzerte im Londoner Wembley-Stadion spielen.