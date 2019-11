In Augsburg

1 In einer Augsburger Bank erbeuten Unbekannte Zehntausende Euro, viele Scheine lagen noch am Tatort. Foto: dpa/Matthias Balk

Lauter Knall, Rauch und wenig später liegen in einer Augsburger Bank zahlreiche Geldscheine am Boden. Hier waren Automatenknacker am Werk. Sie erbeuten mehrere Zehntausend Euro.

Augsburg - Der Vorraum einer Bankfiliale voller Geldscheine: Automatenknacker haben in Augsburg eine Bankfiliale verwüstet hinterlassen - Dutzende Geldscheine lagen bei Eintreffen der Polizei auf dem Boden verstreut. Die Täter flohen.

Am Samstagmorgen hatten Zeugen einen lauten Knall gehört, wie die Polizei mitteilte. Danach habe es aus der Bank geraucht. Den Zeugen zufolge seien mehrere Täter in einem Auto „mit hoher Geschwindigkeit“ geflohen, hieß es von der Polizei. Die Polizei fahndet bislang erfolglos nach drei Tatverdächtigen, die mit einem dunklen Fahrzeug davonfuhren. Sie erbeuteten mehrere Zehntausend Euro, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Mindestens 75.000 Euro Schaden

Durch die Explosion gingen alle Scheiben des Vorraums der Bank zu Bruch, im Mauerwerk bildeten sich Risse. Auf dem Boden lagen neben verbogenen Metallteilen des zerstörten Automaten auch zahlreiche Geldscheine. „Der Sachschaden beträgt mindestens 75.000 Euro“, sagte ein Sprecher. Diese Zahl könne sich nach der Inspektion durch einen Gutachter noch erhöhen. Über der Bank befinden sich laut Polizei noch eine oder mehrere unbewohnte Wohnungen. Ob die Stabilität des Gebäudes durch die Explosion beeinträchtigt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.